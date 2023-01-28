



FDA: Израильские исследования COVID дали США “окно в будущее”

Израильские исследования дали американским политикам в области здравоохранения “окно в будущее”, которое помогло сформировать политику в отношении прививок от COVID и “убедило всех в необходимости ревакцинации”, заявил в среду старший американский советник по вакцинам.



Профессор Арнольд Монто сказал, что США не могут обеспечить скорое принятие решений и быстрые исследования COVID с большими данными, которых добился Израиль, и поэтому израильский опыт стал ценным для оценки того, как могут быть реализованы различные шаги политики против COVID.



Выступая на онлайн-семинаре, Монто, исполняющий обязанности председателя консультативного комитета по вакцинам в Американском управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, упомянул о принятии Израилем третьей и четвертой прививок раньше других стран. Он рассказал, как это помогло экспертам в США осознать ценность бустинга.



Монто также подробно рассказал об эффективном использовании Израилем реальных данных, доступных благодаря централизованному и тщательному цифровомудокументированию в стране, для проведения проницательных исследований. Советник FDA предположил, что если исследователи продолжат идти по этому пути, “уникальные характеристики Израиля и израильского здравоохранения могут оказывать постоянное влияние на политику в области здравоохранения”.



“Элементы есть, и чрезвычайная ситуация с COVID показала, что можно сделать, когда все мобилизованы для предоставления такой информации, которая поступила из Израиля от квалифицированных ученых”, – добавил профессор. “С точки зрения развертывания бустеров Израиль опередил Соединенные Штаты и мог сделать выводы об их необходимости. Израильские данные убедили всех в том, что бустеры необходимы, сначала для групп высокого риска, а затем и для населения в целом”.



“Израиль действительно мобилизовал систему здравоохранения для борьбы с COVID, которая преодолела множество бюрократических стен, разделяющих некоторые подразделения израильского здравоохранения”, – прокомментировал Монто. “Я думаю, что в будущем будет очень важно посмотреть, как барьеры[в США замедлили разработку большого количества исследований, которые может получить Израиль”.