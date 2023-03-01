



ФБР: COVID-19 был вызван утечкой из лаборатории в Китае

Пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане, Китай. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во вторник в интервью Fox News.



“ФБР уже давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является инцидент в лаборатории в Ухане“, - сказал Рэй.



“Отмечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь, работу, которую мы делаем, работу, которую наше правительство США и близкие иностранные партнеры делают. И это печально для всех”, — продолжил глава ФБР.



По его словам, у ФБР есть специалисты, которые сосредоточены на “опасности биологических угроз, которые включают такие вещи, как новые вирусы, такие как COVID, и опасения, что они [находятся] в чужих руках некоторых плохих парней, враждебного национального государства, террориста или преступника“.

Он также сказал, что китайское правительство пытается заблокировать расследование происхождения коронавируса.



США начали изучать возможность распространения COVID-19 из лаборатории еще в апреле 2020 года, хотя разведывательное сообщество неоднократно отмечало, что отсутствие сотрудничества со стороны Пекина затрудняет докопаться до сути вопроса.



Недавно ВОЗ подверглась резкой критике за неспособность проникнуть в непрозрачную китайскую систему. Делегация, направленная в Китай, не получила доступа ни к одному из мест или к исследованиям, которые ей нужно было изучить.



