



Фармацевтическая компания Teva сообщает о больших убытках

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. завершила 2022 год с выручкой в ​​размере 14,9 млрд долларов, ниже прогнозируемого результата. В 4 квартале 2022 года выручка составила 3,9 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше, чем в соответствующем квартале 2021 года, а прибыль на акцию без учета GAAP составила 0,71 доллара, что соответствует ожиданиям аналитиков.



"Наш бизнес дженериков (непатентованные препараты, - ред.) показал высокие результаты в Европе и на международных рынках, рост составил 9% и 5% соответственно в местной валюте. Мы также продолжили оптимизировать нашу цепочку поставок и производственные возможности и сократили чистый долг", - сообщил новый генеральный директор Teva Ричард Фрэнсис, который сменил Каре Шульца в начале 2023 года.



Teva завершила 2022 год с чистым убытком по GAAP в размере 2,35 млрд долларов по сравнению с чистой прибылью по GAAP в размере 417 млн ​​долларов в 2021 году. На убытки в основном повлияли расходы на крупные судебные разбирательства. За весь год они обошлись Teva в 2,082 миллиарда долларов.



Teva также опубликовала свой прогноз на 2023 год. Компания ожидает, что выручка будет такой же, как и в 2022 году, и надеется вернуться к росту после того, как продажи сокращались в течение многих лет. Teva прогнозирует выручку в размере 14,8–15,4 млрд долларов в 2023 году, поэтому в среднем это будет означать скромный рост в 1%.



"Заглядывая в будущее 2023 года, я с особым энтузиазмом смотрю на прогресс наших инновационных, биосимиляров и дженериков, которые включают интересные и дифференцированные активы. В процессе работы над обновленной стратегией мы ищем возможности наилучшего позиционирования Teva для долгосрочного роста и создания ценности для всех заинтересованных сторон", - отметил Ричард Фрэнсис.

