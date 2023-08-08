



Ежедневное употребление 30 г этого продукта может помочь предотвратить депрессию

Исследователи изучили данные о более чем 13 500 человек в Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет, у которых на момент начала исследования не было депрессии. За ними наблюдали в течение пяти лет, в течение которых у 8% была диагностирована депрессия.



Было зафиксировано потребление орехов участниками, включая несоленые орехи, такие как миндаль, кешью и фисташки, соленые или жареные орехи и арахис, пишет Daily Mail.



Анализ показал, что потребление орехов от низкого до умеренного — эквивалентное одной порции 30 г в день — было связано с 17-процентным снижением риска депрессии по сравнению с теми, кто не употреблял орехи.



Ученые заявили, что эти результаты не зависят от других факторов образа жизни и здоровья, добавив, что противовоспалительное и антиоксидантное действие орехов на мозг может быть причиной таких результатов.



"Поскольку диета является изменяемым фактором образа жизни, будущие долгосрочные клинические испытания должны оценить, является ли потребление орехов эффективной стратегией предотвращения депрессии у взрослых", - говорят авторы исследования.



30-граммовая порция орехов примерно эквивалентна 20 миндалям, 10 бразильским орехам, 15 орехам кешью, 40 арахиса или 30 ядрам фисташек.











