



Этот суперпродукт содержит почти все необходимые организму минералы

Морской мох имеет почти все необходимые для организма минералы, из-за чего пользуется огромной популярностью у знаменитостей.



По данным Daily Mail, в нем содержится 92 из 102 необходимых для здоровья минералов, а также множество витаминов и других полезных веществ.



Что примечательно, этот мох почти не содержит калорий. Эксперты утверждают, что он имеет множество преимуществ для здоровья, включая улучшение пищеварения, детоксикацию, укрепление иммунной системы. Более того, он придает энергию.



Морской мох также содержит большое количество витаминов, в том числе B1, B2, B6, A и C, антиоксидантов, фолиевой кислоты и омега-3. Также он содержит небольшое количество белка.



Его можно добавлять в коктейли, смузи, супы или даже в выпечку. Также его добавляют в мармеладки. По словам специалистов, это - отличный источник клетчатки и других веществ, которые способствуют правильной работе ЖКТ. Более того, в нем много йода, который необходим для щитовидной железы.



Исследования показали, что он может усилить иммунный ответ организма, поскольку является источником витаминов А, С, Е и К, а также серы и калия. Более того, этот продукт способен снизить уровень сахара в крови.