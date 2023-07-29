



Этот необычный симптом может свидетельствовать об инсульте

Сильная мигрень в совокупности с болью в плечах и шее может свидетельствовать об инсульте.



По данным The Daily Mail, британская медсестра Эсме Ходжеттс столкнулась с этим явлением в 20 лет и вовремя не придала значения этому необычному симптому.



По словам девушки, которая придерживается здорового образа жизни, это случилось с ней в канун Нового года. Медсестра сначала подумала, что у нее обычная мигрень.



Она потеряла сознание и испытывала постоянное головокружение в течение нескольких дней. Поскольку состояние не улучшалось, она была вынуждена обратиться к врачу. Как выяснилось, она пережила инсульт.



Согласно статье Гарвардской медицинской школы, опубликованной в журнале BMJ, боль в шее и плечах может сигнализировать о разрыве одной из артерий, питающих головной мозг. Это называется расслоением шейной артерии, в результате которого формируется сгусток крови.



"Сгусток может полностью блокировать кровоток через артерию или оторваться и застрять в артерии в мозге. В результате, может случиться инсульт", - поясняют медики.



Расслоение шейной артерии, как правило, вызывается сильными травмами, например, в результате ДТП. В исключительно редких случаях это может произойти во время чихания, кашля или рвоты.