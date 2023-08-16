



Эти продукты на завтрак вредят здоровью полости рта

Три вида продуктов на завтрак могут навредить здоровью полости рта.



По данным британского таблоида The Mirror, об этом предупредил стоматолог Абель Азизи из клиники Harley.



"Утром уровень естественной защиты вашего рта снижается из-за снижения выработки слюны во время сна", - предупредил он.



Стоматолог порекомендовал избегать по утрам цитрусовые, поскольку они могут навредить эмали из-за высокого уровня кислотности.



Также он рекомендует отказаться от сладких хлопьев и выпечки, поскольку они способствуют разрушения зубов из-за высокого содержания сахара.



И третьим самым распространенным продуктом на завтрак назван кофе, который способен вызвать повреждение зубов посредством двойного воздействия кислотности и потенциального окрашивания.