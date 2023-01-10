



Эти признаки укажут на приближающуюся остановку сердца

Существует ряд признаков того, что скоро может произойти остановка сердца.



Согласно результатам нового исследования, суждение о том, что это сугубо мужская проблема, является ложным.



По данным Healthline, 40% сердечных приступов происходят у женщин. У мужчин существует ряд типичных признаков о том, что скоро остановится сердце.



"Классическими типичными симптомами являются боль в груди или давление в груди, которые усиливаются при физической нагрузке. Обычно это длится не менее нескольких минут", - пояснил доктор Сальваторе Савона из Медицинского центра Векснера в штате Огайо.



У женщин могут проявляться атипичные симптомы. Речь идет о тошноте, усталости или одышке. По словам экспертов, женщины чаще умирают от остановки сердца из-за несвоевременного выявления таких признаков. Более того, им реже оказывают сердечно-легочную реанимацию, чем мужчинам. Савона уточнил, прохожие боятся, как правило, причинить вред женщине во время проведения реанимационных мероприятий и опасаются обвинений в сексуальных домогательствах.



По словам врача, смерть обычно наступает в течение 10-20 минут, если кровоток не восстанавливается. При остановке сердца реанимация должна быть проведена немедленно. Уточняется, что СЛР, начатая в течение нескольких минут, может утроить шансы на выживание.

