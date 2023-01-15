



Эти действия и супердиета сохранят мозг молодым

Эксперт по здоровью мозга Марк Мильштейн рассказал о супердиете и ряде физических действий, которые позволят сохранить "главный компьютер" человека молодым, а когнитивные функции острыми.



Об этом 80-летний специалист, который отлично себя чувствует в свои годы, написал в статье опубликованной в CNBC.



По словам Мильштейна, человеческий мозг примерно на 70% состоит из воды, что помогает ему поддерживать оптимальную функцию. В связи с этим эксперт после пробуждения, вместо привычной для многих чашечки кофе, выпивает большой стакан воды, чтобы подпитать серое вещество. Далее он совершает 10-минутную прогулку на свежем воздухе, после которой идет завтракать. Первый прием пищи должен содержать много белка.



На завтрак он ест несладкий греческий йогурт, ягоды и орехи, а также пьет смузи с зеленью и ест тако с яичницей-болтуньей. Пока эксперт везет детей в школу, он расспрашивает их об учебе, что приносит пользу его мозговой деятельности, поскольку новая информация не связанна с его специальностью.



Самую сложную и творческую работу Мильштейн выполняет в первой половине дня, пока концентрация является наиболее высокой. В процессе каждые 30 минут он делает перерыв на растяжку и простые физические упражнения.



Летом он занимается плаванием, поскольку это повышает энергию, укрепляет память и когнитивные способности. Хотя бы раз в неделю он обедает с родственниками, поскольку социальное общение также помогает работе мозга.



На обед его супердиета включает бутерброд из цельнозернового хлеба с зеленью и жаркое с постным мясом и овощами. Иногда он себя балует такими любимыми блюдами, как фахита с курицей или тофу, курица-гриль со сладким картофелем и лосось с жареными корнеплодами.



Мильштейн часто меняет сферу спортивной активности, играя в баскетбол, теннис, пиклбол или бейсбол, поскольку мозгу нравится целый ряд физических нагрузок. Также он гуляет в парке, поскольку части мозга, связанные со стрессом, можно успокоить, побывав на природе.