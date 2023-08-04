



Эта популярная диета может сильно ударить по здоровью

В последние годы фрукторианство пользуется огромной популярностью, особенно на фоне того, что покойный гений Стиб Джобс хвалил этот вид диеты, который, по его словам, помогал ему развивать творческий потенциал.



По данным The Daily Mail, подобный вид питания, на самом деле может сильно навредить здоровью.



"Вопрос о том, сколько фруктов нужно съедать, чтобы диета считалась фрукторианской, является предметом споров. Тем не менее, часто упоминаемое "правило" заключается в том, что от 55 до 75% рациона должны состоять преимущественно из сырых фруктов, а некоторые люди дополняют его орехами, семенами и злаками", - сказано в материале.



Сторонники фрукторианства утверждают, что такая диета помогает пищеварению, "сушит" мышцы для придания телу желанных форм, а также улучшает когнитивные функции и даже может дать больше энергии или "вывести токсины". Однако, если перестараться с таким образом жизни, можно "загреметь" в больницу.



Список проблем со здоровьем, которые может вызвать фрукторианство



1.Недоедание и дефицит необходимых витаминов и минералов



Фрукты являются питательными, однако они не дают организму всех необходимых для функционирования элементов. Низкокалорийная диета, состоящая преимущественно из сырых фруктов, сначала приведет к потере веса. Тем не менее, потребление меньшего количества калорий, чем вам нужно, в долгосрочной перспективе приведет к тому, что организм начнет расщеплять собственные мышечные ткани, чтобы использовать их в качестве "топлива". Более того, фрукты не содержат белка, который необходим для заживления ран, передачи нервных сигналов и хорошего пищеварения.



По данным Британского фонда сердца, в среднем взрослым требуется 0,75 г белка на один килограмм от массы тела. Более того, недостаток калорий и может привести к сухости кожи, ломкости и выпадению волос. Также подобное питание может уменьшить количество определенных типов клеток крови и вызвать проблемы с ЖКТ.



2.Недомогания



Постоянное потребление сырых фруктов без каких-либо альтернатив может вызвать боль, тошноту и рвоту. Эксперты советуют следить за размерами порций, чтобы потреблять больше калорий, чем сжигать.



3.Воздействие на зубы и кожу



Фрукты содержат натуральный сахар. По словам зарегистрированного диетолога Кейт Паттон из Кливлендской клиники, фруктерианство увеличивает риск развития кариеса. Более того, яблоки могут вызывать коррозию зубов, как из-за конфет и газировки, а апельсины из-за высокого уровня кислотности могут разрушить зубную эмаль.



По словам ученых, избыток сахара в фруктах препятствует выработке коллагена - белка в коже, который сохраняет ее молодость.



4.Дефицит витаминов



Многие фрукты богаты витамином С и бета-каротином. Тем не менее, диета, которая почти полностью заключается в поглощении исключительно этих продуктов, будет лишена некоторых питательных веществ. Организму необходимы железо, кальций, витамин B, витамин B12, и D, цинк и омега-3 жирные кислоты. Дефицит указанных веществ может привести к размягчению костей или к анемии.



5.Проблемы с кишечником



Клетчатка, которая содержится в фруктах, помогает предотвратить запоры и дивертикулярную болезнь, при котором в стенке толстого кишечника образуются мешкообразные выпячивания через мышечный слой. Тем не менее, высокий уровень ее потребления может вызвать диарею, вздутие живота, спазмы и чрезмерный метеоризм.



Медики предупреждают о том, что при диете с высоким содержанием клетчатки важно пить достаточно жидкости - от шести до восьми больших стаканов воды в день.

