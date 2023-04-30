



Эпидемия зависимости: Израиль на первом место в мире по потреблению опиоидов

Израиль сталкивается с серьезной проблемой опиоидов, говорится в недавнем отчете, опубликованном Центром изучения социальной политики Израиля "Тауб". Ученые предупреждают, что Израиль стоит на пороге опиоидной эпидемии, основываясь на результатах нескольких рецензируемых исследований, согласно которым в 2020 году Израиль лидировал в мире по количеству рецептов на сильнодействующие и вызывающие привыкание препараты на душу населения, пишет The Times of Israel.



Злоупотребление наркотиком фентанилом, который в 50 раз сильнее героина и вызывает сильное привыкание, играет большую роль в затруднительном положении общественного здравоохранения, в котором сейчас находится Израиль.



“Перелом был около 10 лет назад, потому что до этого врачи прописывали альтернативы и доступ к опиоидам был меньше. Пациентам было не так легко получить их, как сегодня”, — сказал профессор Надав Давидович , соавтор отчета.



Cообщается, что хотя ситуация и тяжелая, она не является непреодолимой. Эксперты в области общественного здравоохранения и наркологии совместно с Министерством здравоохранения работают над трехлетним планом, в котором учтена рекомендация отчета о скоординированной и интегрированной национальной программе. Среди многочисленных заинтересованных сторон - правительство, врачи, фармацевтические компании, ОЗМ, организации пациентов, правоохранительные органы, а также организации, занимающиеся вопросами психического здоровья и социального обеспечения.



В отчете говорится, что Израиль с его национализированной системой здравоохранения и полностью электронными медицинскими картами пациентов имеет относительное преимущество в решении этой проблемы по сравнению с другими странами.



Давидович отметил, что необходимо достичь тонкого баланса. С опиоидным кризисом необходимо бороться, не игнорируя при этом необходимость законного обезболивания.



“Решение не в том, что опиоидов вообще не будет, а все обезболивающие ужасны. Напротив. Нам нужно лечить тех, кто страдает от хронической боли, особенно от рака. Но мы должны сделать это правильно”, — сказал он.



В первой половине последнего десятилетия увеличилось использование оксикодона и фентанила (оба сильнее, чем морфин). Особенно резкий рост использования фентанила начался в 2014 году после запрета пропоксифена и введения ограничений на использование кодеина. Впоследствии было установлено, что в период с 2012 по 2015 год уровень потребления опиоидов в Израиле был самым высоким в ОЭСР.



Данные Международного комитета по контролю над наркотиками указывают на то, что к концу прошлого десятилетия потребление фентанила резко возросло и превысило эквивалент 140 миллиграммов морфина на душу населения.



Исследования, на которые опирается отчет Центра Тауба, также показывают, что фентанил в Израиле употребляют в основном молодые люди с более низким социально-экономическим статусом, не страдающие раком.



Более широкое использование опиоидов - особенно фентанила - привело к росту злоупотребления и зависимости, причем зависимость часто развивается всего за несколько недель. Количество отравлений опиоидами также возросло, но поскольку в Израиле проводится меньше вскрытий, чем в других странах (из-за религиозных ограничений), истинные масштабы передозировки опиоидами неизвестны.



Доктор Самер Хайек, специалист по неотложной медицинской помощи Медицинского центра Рамбам в Хайфе предполагает, что у каждого второго или третьего жителя Израиля в доме есть опиаты.



И Хайек, и Давидович подчеркивают необходимость обучения врачей опиоидной зависимости и надлежащих рекомендаций по их назначению.

В отчете Центра Тауба также рекомендуется более комплексный подход к лечению, который обеспечивает психосоциальную и психологическую поддержку, часто необходимую тем, кто более уязвим к злоупотреблению опиоидами, расстройствам и передозировке.



