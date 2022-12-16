Энергетики могут вызвать проблемы с сердцем через 90 минут после употребления
Энергетические напитки могут вызвать серьезные проблемы с сердцем уже через 90 минут после употребления.
Об этом предупреждает группа исследователей из Хьюстонского университета в Техасе.
Одна банка энергетика может привести к сужению артерий и, таким образом, может увеличить риск закупорки кровеносных сосудов, что приводит к сердечным приступам и инсультам.
В исследованиях участвовали в добровольцы в возрасте около 20 лет. Они не были курильщиками и ранее не имели проблем со здоровьем.
Эксперты пришли к выводу, что сочетание кофеина, таурина, сахара и других растительных ингредиентов может повредить слизистую оболочку артерий и вен потребителей.
Спустя 90 минут с момента употребления энергетиков кровеносные сосуды у большинства испытуемых значительно сузились.