



Энергетики могут вызвать проблемы с сердцем через 90 минут после употребления

Энергетические напитки могут вызвать серьезные проблемы с сердцем уже через 90 минут после употребления.

Об этом предупреждает группа исследователей из Хьюстонского университета в Техасе.

Одна банка энергетика может привести к сужению артерий и, таким образом, может увеличить риск закупорки кровеносных сосудов, что приводит к сердечным приступам и инсультам.

В исследованиях участвовали в добровольцы в возрасте около 20 лет. Они не были курильщиками и ранее не имели проблем со здоровьем.

Эксперты пришли к выводу, что сочетание кофеина, таурина, сахара и других растительных ингредиентов может повредить слизистую оболочку артерий и вен потребителей.

Спустя 90 минут с момента употребления энергетиков кровеносные сосуды у большинства испытуемых значительно сузились.