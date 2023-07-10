



ЭКО показывает разные результаты в зависимости от сезона сбора яйцеклеток

По данным нового австралийского исследования, показатели успешности ЭКО из замороженных эмбрионов варьируются в зависимости от времени года, когда были собраны яйцеклетки. При этом вероятность живорождения выше на 30%, если сбор яйцеклеток происходит летом, чем осенью.



В публикации Human Reproduction исследователи из Австралии проанализировали результаты переноса 3659 замороженных эмбрионов (из 2155 циклов ЭКО у 1835 пациентов) в одной клинике в Перте в период с января 2013 года по декабрь 2021 года. Средний коэффициент живорождения по выборке составил 28 рождений на 100 человек. Когда яйцеклетки были собраны осенью, показатель составил 26 рождений на 100 человек по сравнению с 31 рождением на 100 человек летом.



Акушер и гинеколог доктор Себастьян Лезерсич, руководивший исследованием, говорит, что исследование анализирует влияние факторов окружающей среды – времени года, температуры и зарегистрированных часов воздействия солнечного света – во время сбора яйцеклеток и времени переноса, опираясь на данные Австралийского бюро метеорологии. По его словам, в Австралии более 60% переносов эмбрионов происходит из замороженных яйцеклеток.



“Но мы обнаружили, что те яйцеклетки, которые были собраны летом, а затем заморожены как эмбрионы, при пересадке имели больше шансов на жизнеспособность, чем биоматериал, который был собран осенью”, – говорит доктор.



Исследование также показало увеличение на 28% шансов живорождения среди женщин, у которых яйцеклетки были собраны в дни с наибольшим количеством солнечного света (от 10,7 до 13,3 часа) по сравнению с днями с наименьшим количеством (от 0 до 7,6 часа). По мнению ученых, дело в уровне мелатонина или витамина D во время развития яйцеклеток.



“Мелатонин, в частности, может улучшить развитие эмбриона, если его вводить во время цикла ЭКО”, – говорят они.



Пиковые уровни мелатонина приходятся на зиму. Но поскольку для развития человеческих яйцеклеток требуется от шести до девяти месяцев, биоматериал, собранный летом, потенциально подвергается более высокому воздействию мелатонина. При этом шансы живорождения снизились на 18% при переносе эмбрионов в самые жаркие дни (средняя температура 14,5–27,80°С) по сравнению с самыми прохладными днями (0,1–9,80°С), а количество выкидышей незначительно увеличилось с 5,5% до 7,6%.