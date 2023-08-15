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Двое израильтян заразились редким штаммом малярии в Таиланде
15.08.2023 16:31 Алина Груднева

Двое израильтян заразились редким штаммом малярии в Таиланде

Двое израильских туристов заразились во время поездки в Таиланд резким штаммом малярии.

По данным портала Ynet, соответствующий диагноз инфицированным поставили, когда они вернулись домой.

Медицинский центр "Рамбам" в городе Хайфа выписал одного из зараженных. Второй пациент попал в медицинский центр "Ихилов" в Тель-Авиве, где продолжает получать необходимое лечение.

Уточняется, что такой штамм малярии в Израиле выявлен впервые. Его уникальность заключается в том, что сначала комар кусает инфицированную обезьяну, а уже после этого - человека.

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