



Два вида продуктов, которые ускоряют метаболизм – совет диетолога

Чем выше скорость метаболизма – тем быстрее организм сжигает лишние калории и тем проще поддерживать здоровый вес. Чтобы “разогнать” обменные процессы, эксперты рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион два вида полезных продуктов. Об этом пишет She Finds.

Цельнозерновые продукты

Листовая зелень

Сюда входят бобовые, цельнозерновой хлеб, киноа и другие продукты. Научные исследования показывают, что диеты на основе клетчатки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и рака толстой кишки. Для повышения метаболизма ключевое значение имеет здоровье кишечника.“Цельнозерновые продукты содержат комбинацию растворимой клетчатки, притягивающей воду, и нерастворимой, которая способствует подвижности кишечника”, – говорит Дана Эллис Ханнес, диетолог Медицинского центра Калифорнийского университета.Также не стоит забывать о полезных углеводах, которые содержатся в крупах. Они чаще всего имеют низкий гликемический индекс.Помимо того, что это кладезь ценных микроэлементов и витаминов, темная листовая зелень – еще и мощное средство для ускорения обмена веществ, однако лучше их употреблять приготовленными, а не сырыми.“Когда питательные вещества из листовой зелени нагреваются с водой, они становятся активными и организм легче усваивает их”, – говорит диетолог Триста Бест.Добавив зелень к первым и вторым блюдам, будь то макароны, картофель, рис, вы сделаете свой рацион здоровее.