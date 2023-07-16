



Доказано: сотрясение меняет мозг даже через шесть месяцев

Изменения в белом веществе мозга могут наблюдаться до шести месяцев после сотрясения. Это несколько лет назад доказали ученые, проведя на спортсменах, которые чаще всего получают эту травму, множество исследований. Тогда же результаты были представлены на конференции по спортивным сотрясениям в Чикаго.



Отметим, что и тогда это исследование вызвало большой интерес среди специалистов в этой области. Остается он довольно высоким и сегодня, ведь наука не стоит на месте, а травмы спортсмены как получали, так и получают.

Напомним, в тогдашнем исследовании приняли участие 17 футболистов, которые получили сотрясение во время тренировок. Им были проведены специальные сканирования мозга через 24 часа, восемь дней и шесть месяцев после травмы, а также были изучены их симптомы, равновесие и когнитивные функции. Исследователи также включили в группу 18 спортсменов, которые не имели сотрясений.

Все участники прошли специальное сканирование мозга, чтобы выявить изменения в белом веществе. Спортсмены, которые получили сотрясение, показали меньшее движение воды в мозгу по сравнению с теми, кто не получал травмы. Эти изменения сохранялись даже через шесть месяцев после сотрясения. Также было обнаружено, что те, у кого были более серьезные симптомы, имели больше изменений в мозге спустя шесть месяцев.

Интересно, что несмотря на это, не было никакой разницы между группами спортсменов в отношении самозаявленных симптомов, когнитивных функций и равновесия через шесть месяцев после травмы.

Эти результаты говорят о том, что у спортсменов могут быть долгосрочные изменения в мозге, даже если симптомы уже исчезли. Приведенные факты подчеркивают важность дальнейших исследований и принятия мер для защиты спортсменов от спортивных сотрясений и обеспечения их безопасности и долгосрочного здоровья.



Это исследование имеет важное значение для определения степени восстановления и лечения спортсменов после сотрясений и является важным шагом в понимании последствий спортивных сотрясений мозга и может помочь разработать более эффективные методы диагностики и лечения этого типа травмы. Однако требуется дальнейшее исследование, чтобы полностью понять, как эти изменения могут повлиять на здоровье спортсменов в долгосрочной перспективе.