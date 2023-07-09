



Добавление молока в кофе снижает вероятность одного из видов рака

Ученые сообщают, что молоко в кофе снижает вероятность появления рака пищевода.



Горячий напиток способен разъедать ткани пищевода, что приводит к появлению злокачественных опухолей. Молоко снижает температуру напитка и позволяет ему комфортно усвоиться в организме.



При употреблении черного кофе в организме снижается всасывание кальция, а добавление молока в кофе помогает компенсировать этот недостаток.



Однако ученые предупреждают, что кофе с молоком можно пить не всем. Если у вас есть нарушения или заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой или нервной систем, то следует от него воздержаться.