



До и после: Советы врачей по безопасному голоданию в Йом Кипур

Миллионы людей по всему миру будут отказываться от еды и питья с захода солнца 24 сентября до наступления темноты 25 сентября в честь Йом Кипура (Дня искупления), еврейского праздника, посвященного молитве, самоанализу и прощению. Два израильских врача поделились своими советами накануне Йом Кипура.



“Подход иудаизма к посту заключается в том, чтобы в определенные периоды времени духовное преобладало над физическим”, – говорит доктор Зев Вимфаймер, старший врач отделения неотложной помощи медицинского центра “Шаарей Цедек” в Иерусалиме и медицинский директор центра неотложной помощи в Бейт-Шемеше. “Насколько я понимаю, цель состоит в том, чтобы лишить нас физического удовольствия от еды и питья, чтобы духовно улучшить себя, а не специально страдать. Поэтому было бы разумно принять меры по снижению физических последствий голодания”.



Доктор Мириам Майзель, сертифицированный врач по образу жизни и семейный врач из Тель-Авива, прошла подготовку по контролю за терапевтическим голоданием.



“Когда вы едите, уровень сахара в крови повышается, и ваше тело выделяет инсулин и другие гормоны для борьбы с сахаром. В какой-то момент уровень сахара падает, и вы чувствуете голод. Если вы не едите, организм принимает меры для поддержания уровня сахара в крови”, – объясняет она. “Первой реакцией нашего организма является использование крахмала, хранящегося в печени и мышцах, что может длиться около суток, после чего он переключается на сахар из другого источника, сначала расщепляя мышечный белок для создания нового сахара. Позже жир расщепляется до кетонов, которые становятся основным источником энергии”.



Рекомендации Министерства здравоохранения Израиля накануне Йом Кипура включают в себя несколько приемов пищи небольшими порциями в соответствии со средиземноморской диетой, отказ от соленой пищи, употребление большого количества воды и сокращение потребления кофеина.



“Люди, которые пьют напитки с кофеином, вероятно, будут испытывать головную боль во время голодания, поэтому может быть полезно прекратить или сократить потребление напитков за несколько дней”, – говорит Мейзел.



Вимпфхаймер добавляет, что не рекомендуется пропускать прием пищи накануне голодания, чтобы “привыкнуть к нему”. Перед голоданием избегайте соленой или острой пищи, чтобы не испытывать сильной жажды в день поста. Вимпфхаймер также советует избегать сладких продуктов, потому что “они вызывают всплеск инсулина после еды, что вызывает чувство голода”.



“Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки – организм медленно расщепляет клетчатку – и продукты, удерживающие воду, такие как рис, коричневый рис или приготовленные овощи. Пейте много воды перед постом, а фрукты – хороший вариант на десерт”, – рекомендует он.

Мейзел советует избегать употребления продуктов из белой муки, таких как хлеб, которые являются “связывающими”.



“Я не знаю, есть ли какие-либо объективные исследования, доказывающие, что загрузка углеводами полезна во время голодания. Большинству из нас не нужны дополнительные углеводы, чтобы в печени и мышцах было достаточно гликогена для превращения в сахар в течение 24 часов”, – говорит она.



При завершении голодания важно вводить пищу медленно и постепенно.



“Если вы съедите тяжелую еду после завершения голодания, вы можете почувствовать себя некомфортно”, – говорит Мейзел. “Поэтому, даже если вам хочется сразу же съесть много, не торопитесь и проверьте себя, как вы себя чувствуете. Это важнее, чем содержание того, что вы едите”.



“Существует общепризнанное заболевание – демпинг-синдром, характеризующееся болью, вздутием живота, тошнотой или рвотой, когда слишком много пищи слишком быстро попадает в первую часть желудочно-кишечного тракта”, – говорит Вимпфхаймер. “Поэтому начните с питья. Идеально подойдет вода или чай. Затем подождите несколько минут и медленно съешьте пищу с высоким содержанием белка. Такой подход поможет вам легче вернуться к нормальному питанию и улучшит самочувствие в последующие 24 часа”.



Мусульмане традиционно прерывают пост в Рамадан водой и финиками, и эта практика одобрена Министерством здравоохранения.



“После голодания вам обязательно нужна вода. А финики — пример хорошего способа очень быстро получить немного сахара и почувствовать себя лучше. У них нет недостатков”, – говорит Мейзел. “Любой фрукт, в отличие от куска торта, содержит клетчатку, поэтому сахар не сразу полностью попадает в кровоток и не вызывает резкого скачка уровня сахара”.



Пост Йом Кипур является религиозной обязанностью для женщин старше 12 лет и мужчин старше 13 лет. Люди с определенными заболеваниями освобождаются от поста, и во многих случаях решение принимается на основании рекомендации врача. Вимпфхаймер подчеркивает, что кормящие матери и беременные женщины – особенно во втором и третьем триместре, когда они более склонны к обезвоживанию и имеют естественно более низкое кровяное давление – должны проконсультироваться с врачом перед голоданием, как и пожилые люди.



“Некоторые лекарства, которые часто назначают пожилым людям от артериального давления, содержат диуретики, и голодание может усилить опасное обезвоживание”, – напоминает он. “Люди с диабетом, которые принимают лекарства для снижения уровня сахара в крови, могут быть не в состоянии безопасно поститься”.



