



Для аллергиков на арахис нашли многообещающее решение

Тепловая обработка арахиса позволит аллергикам на этот вид орехов употреблять его без последствий для здоровья.



К такому выводу пришли ученые Университета Флиндерса в ходе последнего исследования, опубликованного в журнале Clinical & Experimental Allergy.



В испытаниях участвовали 70 детей в возрасте от 6 до 18 лет, страдающих аллергией на арахис. Они получали арахис, вареный в течение 12 часов в течение 12 недель, а также арахис, вареный в течение 2 часов, в течение 20 недель и жареный арахис в течение 20 недель по 12 в день.



Результаты показали, что 80% участников исследования потеряли чувствительность к арахису. Трое вышли из испытания.



По словам ученых, обработка при высокой температуре может повлиять на структуру и иммунореактивность арахиса. Результаты эксперимента они назвали "многообещающими".





