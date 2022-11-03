



Длительный COVID: треть переболевших коронавирусом страдают от последствий

Согласно новому израильскому исследованию, среди взрослых, переболевших COVID-19, каждый третий не может восстановить состояние здоровья до прежнего уровня даже спустя несколько месяцев.



После выздоровления "около 34,6 % обследуемых сообщили, что не вернулись к своему исходному состоянию здоровья", говорится в рецензируемом исследовании, проведенном научными сотрудниками из Maccabi Healthcare Services, одного из четырех фондов здравоохранения страны, на основе опросов 699 пациентов через полгода после выздоровления.



В среднем респонденты обследовались через пять месяцев после выздоровления.



Исследование, проведенное под руководством начальника отдела исследований и инноваций Maccabi доктора Тала Палатона, подчеркнуло распространенность симптомов, включая нарушения памяти и мышечные боли, и предупредило о последствиях длительного COVID для общественного здравоохранения. Политики "должны ожидать значительного воздействия этого синдрома на общественное здоровье", говорится в сообщении.



Исследование показало, что симптомы были гораздо более распространены среди тех, кто перенес болезнь в острой форме, по сравнению с теми, кто переболел безсимптомно. Также более высокий процент распространения был зафиксирован среди женщин. Также большую подверженность длительному течению коронавирусной болезни, согласно исследованию, имеют курильщики и люди с избыточным весом.



Maccabi провела исследование в сентябре 2021 года, за два месяца до того, как штамм Omicron прибыл в Израиль. Это означает, что результаты не отражают возможных различий в длительных паттернах COVID после выздоровления от Omicron по сравнению с предыдущими штаммами.



Поскольку в новом исследовании участвовала контрольная группа из 1398 человек, оно показывает, насколько чаще определенные жалобы на здоровье встречаются среди выздоровевших от COVID, чем среди остальных.



Около 37% выздоровевших респондентов сообщили о нарушениях памяти по сравнению с 14% незараженных. Для боли в груди сравнительные показатели составили 20% и 12%, а для слабости - 53% против 33%.



Миалгию, или мышечные боли, испытывали 24,7% в группе без COVID и 40% в группе с COVID.



Говоря о важности результатов, авторы написали: "Воздействие COVID-19 на здоровье человека огромно и постоянно развивается. Это динамичная и постоянно меняющаяся область исследований и здравоохранения с непредсказуемыми последствиями. Одной из проблемных областей является длительное воздействие инфекции SARS-CoV-2 на здоровье. Затяжной COVID может значительно повлиять на глобальное здоровье человечества в ближайшие годы".

