



Дистанционная работа: как бороться со стрессом

Психолог Ольга Орлова назвала главные проблемы людей, работающих в удаленном режиме.



По словам специалиста, психологическая помощь нужна 8 из 10 работников, которые работают в удаленном режиме, поскольку для людей большой стресс, когда пространство дома становится еще и пространством работы. В частности, отмечает психолог, стресс возникает из-за того, что в четырех стенах человек становится более эмоциональным, поскольку он в большинстве своем мало двигается



“Раньше, например, у него возникали разные эмоции и чувства, в том числе относительно работы. Он мог ходить, много двигаться. В процессе движения сбрасывается напряжение и деактивируется очень много неприятных эмоций, состояний”, – объяснила Орлова.



В этой связи психолог посоветовала заниматься физической активностью хотя бы 10-15 минут, лучше всего – под музыку, под которую можно потрясти руками, ногами и головой. Также в борьбе со стрессом, по мнению специалиста, помогают медитация, практики цигун и йога.