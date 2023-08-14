



Диетологи назвали лучшие альтернативы кофе

Существует ряд напитков, вкус которых настолько напоминает кофе, что трудно заметить разницу. Диетологи предлагают альтернативные варианты с кофеином и без, пишет Forbes Health.



Кофе, пожалуй, наиболее известен своим содержанием кофеина, который стимулирует центральную нервную систему и дает энергию, объясняет диетолог Изабель Смит. При умеренном потреблении кофеина — до 400 миллиграммов — он считается безопасным для большинства здоровых взрослых, добавляет диетолог Крис Соллид.



В то время как кофе с кофеином помогает некоторым людям чувствовать себя бодрыми и активными, эксперты предостерегают от чрезмерного употребления этого напитка.



"Если в организме слишком много [кофеина], мы можем начать испытывать тревогу, ощущение напряжения или нервозности, а некоторые даже могут чувствовать учащенное сердцебиение", — говорит Закари Малвихилл, доктор медицинских наук.



Люди, которые заботятся о своем здоровье, могут сократить количество употребляемого кофе по личной инициативе, но есть те, кому показано полное исключение этого напитка.



Для тех, кто хочет ограничить потребление кофе, но не хочет отказываться от кофеина, вот лучшие альтернативы кофе, которые содержат кофеин:



Матча

Черный чай

Зеленый чай

Комбуча

Ашваганда

Мятный чай

Цикорий

Какао бобы

Ягодный смузи

Косточки фиников



