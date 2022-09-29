



Девочка, спасенная благодаря пересадке печени в "Шнайдер", вернулась в Украину

На трогательной церемонии, не оставившей никого равнодушным, в присутствии руководства больницы персонал попрощался с 13-летней Илоной, приехавшей несколько месяцев назад из Украины в детский медицинский центр "Шнайдер" из группы "Клалит", чтобы пройти срочную пересадку печени.









Из-за боевых действий в Украине Илона вместе с родителями была доставлена в Израиль специальным санитарным рейсом, организованным польским правительством. Руководство больницы "Шнайдер", единственного в Израиле медицинского центра, выполняющего пересадку печени детям, приветствовало семью и немедленно подготовило все необходимое для долгожданной трансплантации. Илона получила долю печени от своего отца, которого сочли пригодным для донорства.

Во время своего длительного пребывания в больнице Илона переходила из одного отделения больницы в другое, где ее лечили многопрофильные бригады, в том числе: врачи, анестезиологи, персонал операционной, персонал интенсивной терапии, медсестры, социальные работники, волонтеры и сотрудники института гастроэнтерологии, питания и болезней печени, которые вели наблюдение Илоны до и после трансплантации.



Родители Илоны просили передать:

​​​​​​ «Известие о тяжелом состоянии нашей дочери застало нас в сложной ситуации боевых действий на родине и неуверенности в завтрашнем дне. Благодаря оказавшему помощь польскому правительству и другим добрым людям мы получили возможность приехать в Израиль и в больницу "Шнайдер", которая провела сложную операцию и сопровождала нас во время длительного процесса восстановления. Не хватает слов, чтобы поблагодарить потрясающих людей за самоотверженную заботу, которую они оказали нам, и за то, что заставили нас чувствовать себя почти как дома».



По словам доктора Эфрат Барона Харлев, директора мед. центра "Шнайдер": «Детский медицинский центр Шнайдер каждый день воплощает в жизнь свой главный принцип "мост к миру", оставаясь уникальной и особенной больницей, которая делает все возможное для детей всего мира. В рамках гуманитарной спасательной операции к нам в "Шнайдер" поступила очень больная девочка, которой требовалась срочная пересадка, что было бы невозможно при нынешней ситуации боевых действий в Украине. Для нас большая честь иметь возможность лечить и спасать жизни детей, кем бы они ни были».



С уважением, Рива Шакед, пресс-секретарь "Шнайдер".



Фото: предоставлено "Шнайдером"