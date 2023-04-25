



Детские травмы увеличивают риск возникновения диабета 2 типа - исследование

Согласно новому исследованию, дети, которые сталкиваются с большими жизненными трудностями в детстве, могут иметь более высокий риск развития диабета 2 типа в раннем взрослом возрасте.



Исследование, опубликованное в журнале "Diabetologia" Европейской ассоциации по изучению диабета, охватило более 1,2 миллиона датчан, родившихся в период с 1980 по 2001 год, и обнаружило повышенную вероятность диабета 2 типа у детей из группы с высоким уровнем неблагополучия по сравнению с группой с низким уровнем неблагополучия для обоих полов. В исследовании невзгоды определяются как бедность или длительная безработица родителей, смерть или угроза смерти родителя или брата или сестры, а также семейная динамика, такая как психическое заболевание родителей, злоупотребление алкоголем или усыновление.



Ученые обнаружили, что относительный риск развития диабета 2 типа после невзгод в детстве был ниже среди женщин, чем среди мужчин во всех группах. Полученные результаты показали увеличение числа случаев диабета 2 типа на 36,2 случая на 100 000 человеко-лет у мужчин и на 18,6 случаев у женщин в среднем за 11 лет наблюдения.



В исследовании ранняя взрослость определяется как возраст от 16 до 38 лет с поправкой на происхождение родителей, возраст матери при рождении, наличие диабета у родителей и год рождения.



Исследователи отметили, что их результаты могут быть использованы для предотвращения появления случаев диабета 2 типа в молодом возрасте за счет раннего вмешательства, уменьшающего или даже устраняющего основные причины невзгод в детстве.



Диабет 2 типа в основном вызван отсутствием регулярных физических упражнений и диетой, содержащей слишком много сахара и других простых углеводов. Это заболевание на сегодняшний день диагностировано примерно у 600 000 израильтян.



Тип 2 был впервые диагностирован у детей и подростков в начале 1990-х годов, что совпало с увеличением процента молодого поколения, страдающего ожирением.



С тех пор число случаев диабета 2-го типа в молодом возрасте также увеличилось во всем мире, параллельно с ростом детского ожирения.



Заболеваемость диабетом 2 типа в Израиле значительно увеличилась с 0,63 на 100 000 детей в 2008 году до 3,41 на 100 000 детей в 2019 году, согласно всестороннему национальному исследованию, проведенному в июле исследователями Rambam Health Care Campus, которое показывает тревожный рост диабета 2 типа у детей и подростков.

