



Десятки случаев смертей из-за электронных сигарет





Смерть 16-летнего Мидана Мордехая Келлера, который был госпитализирован после того, как его легкие разрушились в результате курения электронной сигареты, является еще одним болезненным доказательством серьезного вреда, который может быть вызван использованием электронных сигарет.



Доктор Дуди Битон, эксперт по вреду электронных сигарет в Онкологическом обществе, отмечает, что с 2019 года по сегодняшний день в мире зафиксированы десятки смертей в результате курения таких сигарет - около 70 случаев в США, а также дополнительные случаи в Австралии, Индии, Англии, в Канаде и Франции.



"Курение электронной сигареты определенно может убить", - поясняет доктор Битон. "Оно вызывает болезнь, которая вызвана выделением в сигарете около 250 различных и опасных химических веществ, включая органические соединения, такие как ацетат витамина Е, формальдегид (канцероген), карбонилы, никотин. Металлы и продукты их распада повреждают клетки дыхательной системы, особенно альвеолы, которые являются центральной частью легких, и клетки, вырабатывающие вещество под названием сурфактант, которое отвечает за стабильность альвеол, что приводит к их кристаллизации".



Доктор Битон объясняет, что все это фактически заставляет легкие мобилизовать иммунную систему в ответ на создавшуюся в организме проблемную ситуацию. Результатом, по его словам, является воспаление, характеризующееся значительным отеком легких, который не позволяет легким выполнять свою роль - снабжать клетки крови кислородом. Он также отмечает, что электронная сигарета может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, серьезным и необратимым повреждениям легких, генетическим изменениям, которые могут вызвать раковые опухоли в ротовой полости, легких и мочевом пузыре.



Во многих странах курение электронной сигареты вне закона, среди них: Аргентина, Бразилия, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и т.д. С другой стороны, в Англии около года назад было принято решение о поощрении курения электронных сигарет по сравнению с курением обычных сигарет.



Десятки случаев смертей из-за электронных сигарет



Смерть 16-летнего Мидана Мордехая Келлера, который был госпитализирован после того, как его легкие разрушились в результате курения электронной сигареты, является еще одним болезненным доказательством серьезного вреда, который может быть вызван использованием электронных сигарет.



Доктор Дуди Битон, эксперт по вреду электронных сигарет в Онкологическом обществе, отмечает, что с 2019 года по сегодняшний день в мире зафиксированы десятки смертей в результате курения таких сигарет - около 70 случаев в США, а также дополнительные случаи в Австралии, Индии, Англии, в Канаде и Франции.



"Курение электронной сигареты определенно может убить", - поясняет доктор Битон. "Оно вызывает болезнь, которая вызвана выделением в сигарете около 250 различных и опасных химических веществ, включая органические соединения, такие как ацетат витамина Е, формальдегид (канцероген), карбонилы, никотин. Металлы и продукты их распада повреждают клетки дыхательной системы, особенно альвеолы, которые являются центральной частью легких, и клетки, вырабатывающие вещество под названием сурфактант, которое отвечает за стабильность альвеол, что приводит к их кристаллизации".



Доктор Битон объясняет, что все это фактически заставляет легкие мобилизовать иммунную систему в ответ на создавшуюся в организме проблемную ситуацию. Результатом, по его словам, является воспаление, характеризующееся значительным отеком легких, который не позволяет легким выполнять свою роль - снабжать клетки крови кислородом. Он также отмечает, что электронная сигарета может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, серьезным и необратимым повреждениям легких, генетическим изменениям, которые могут вызвать раковые опухоли в ротовой полости, легких и мочевом пузыре.



Во многих странах курение электронной сигареты вне закона, среди них: Аргентина, Бразилия, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и т.д. С другой стороны, в Англии около года назад было принято решение о поощрении курения электронных сигарет по сравнению с курением обычных сигарет.



