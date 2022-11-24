



Десять заповедей разумного потребления при диабете

Рекомендации от клинического диетолога и координатора отдела питания при диабете в центральном округе Иерусалима Ади Бецалель.





Не всегда легко быть разумным потребителем во времена широкого ассортимента, агрессивного маркетинга и высокой стоимости жизни. И если у нас есть желание сохранить свое здоровье, сделать правильный выбор и сбалансировать такое хроническое заболевание, как диабет, очень важно, чтобы у нас были инструменты и знания для совершения разумных покупок. В конце концов все начинается и заканчивается тем, что оказывается у нас дома.

Итак, вот эти десять полезных советов и инструментов:



1. Состав продуктов. Не все знают, что в описании состава компонентов продукта идет по убыванию. Всегда стоит проверить, что именно мы покупаем. Если нам продают ржаной или полбяной хлеб, который судя по описанию, содержит в составе только 30% муки, то, нас вводят в заблуждение. Стоит обращать внимание именно на продукты, описание состава которых четко и коротко прописаны. Если же содержание описания продукта оформлено непонятными и длинными текстами - скорее всего вас хотят ввести в заблуждение, и ясно, что это продукт который ничего полезного нашему организму не даст.



2. Виды сахаров. Даже если речь идет о известных сахарах, которые считаются полезными, следует помнить, что они тоже обладают потенциалом повышать уровень сахара и липидов в крови. Запомните эти виды сахаров: глюкоза, фруктоза, лактоза, сироп фруктозы, солод, ячмень, патока, кленовый сироп, сироп агавы, силан (финиковая патока), коричневый сахар, тростниковый сахар, кокосовый сахар и даже мед. И, конечно же, подсластители такие как мальтит и ксилит.



3. Маркировочные знаки. Маркировочный знак для диабетиков дает нам важную информацию о том, что продукт не содержит сахара. Также это значит, что он содержит разумное количество насыщенных жиров и соли. И все же этот знак не подтверждает собой полезность продукта и уж точно не означает, что его можно есть свободно. Поэтому всегда проверяйте процент углеводов – она указана рядом с примечанием. Если продукт содержит белую муку, то его лучше исключить из употребления.



4. Красная маркировка. Благодаря Минздраву теперь нам в помощь есть красная маркировка на продуктах содержащих соль, жир и сахар. Но не во всех случаях маркировка с наклейкой обозначающий жир означает, что товар лучше исключить из рациона. Есть жиросодержащие продукты, такие как качественный темный шоколад или ореховая смесь, которые точно могут остаться в меню.



5. Заменители муки. Существует целый мир полезной низкоуглеводной муки. Обычно это мука на основе семян, орехов и бобовых. Например: миндальная мука, лен, кокос, соя, орехи, горох, чечевица и т.д. С этими видами стоит познакомиться поближе!



6. Не только супермаркет. Иногда в течение месяца стоит посетить специализированные магазины, овощные и магазины здоровой пищи и знакомиться с новыми видами полезных продуктов.



7. Сравнение цен. Покупка здорового питания - дорогое дело. Стоит сравнивать цены, ведь иногда разница может быть 200% и более. Если у вас есть возможность – очень рекомендуем покупать продукты онлайн.



8. Остерегайтесь красивого маркетинга. На продуктах может быть указано, что он является натуральным, произведен без добавления сахара и без глютена. Но не факт, что это полезный низкоуглеводный продукт.

Иногда в составе продукта есть вещества, которые вовсе не натурального происхождения, а результат высокой степени переработки и являющиеся искусственными заменителями, которые совершенно не подходят диабетикам.



9. Не ходите в магазин голодным. Самое главное правило потребителя. Желательно приходить за покупками после еды, сосредоточенным и со списком. Таким образом вы сможете лучше выбирать и покупки не будут носить импульсивный характер.



10. Помогите нам! Команда диетологов «Клалит» будет рада помочь вам на личной или групповой встрече. В разных филиалах и клиниках вашего города или поселения, мы будем рады принять вас, проконсультировать и ответить на любой вопрос!



Удачных и здоровых покупок!