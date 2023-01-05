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Дери намерен бороться с пандемией ожирения среди израильтян
05.01.2023 08:41 Ольга Белозерова

Дери намерен бороться с пандемией ожирения среди израильтян

Министр здравоохранения Арье Дери изучит потенциальную роль законодательства в борьбе с пандемией ожирения среди израильтян.

Как сообщает "Исраэль хайом", Дери встретился с генеральным директором своего министерства профессором Нахманом Эшем. На встрече министр принял рекомендацию проконсультироваться с экспертами министерства и встретиться с руководителем отдела питания, доктором Ронит Андвалт.

Среди обсуждаемых предложений - запрет на рекламу закусок, конфет, безалкогольных напитков и полуфабрикатов в часы, когда дети и подростки смотрят телевизор и на посещаемых ими веб-сайтах. Также было предложено пропагандировать здоровое питание. 

 

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