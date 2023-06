Депрессия и жизнь в бедных районах могут ускорить старение, – исследование

Недавнее исследование показало, что депрессия и проживание в экономически неблагополучном городском районе может ускорить процесс старения.



Рецензируемое исследование , опубликованное в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences , показало, что процесс старения ускоряется в зависимости от условий жизни человека и его психического здоровья, пишет jpost.



Исследователи использовали вторичные данные от 1445 участников из предыдущего исследования, в котором были собраны эпигенетические данные, а затем были собраны первичные данные от 50 000 участников, которым на момент набора было от 45 до 85 лет.



Исследователи измерили депрессивные симптомы у участников исследования, используя шкалу депрессии, которая оценивала уровни депрессии от 1 до 10, где 10 указывало на более выраженные депрессивные симптомы.



Исследователи обнаружили, что с каждым увеличением на один балл рос и риск смерти на один месяц. Ученые предположили, что эта тенденция возникла из-за того, что стресс, который может вызвать депрессия, способен привести к нарушению регуляции физиологических систем организма. Это нарушение регуляции может привести к преждевременному старению.



При изучении влияния материальной и социальной депривации исследователи использовали шкалу, разработанную Канадским консорциумом по исследованиям состояния окружающей среды в городах (CANUE) на основе переписи населения 2011 года.



Социальная депривация, то есть отсутствие социальных ресурсов, и материальная депривация, то есть отсутствие доступа к материальным благам, таким как питательная пища, могут увеличить риск смерти почти на один год в зависимости от уровня лишения.



Результаты показали, что лишение соседства и депрессивные симптомы положительно связаны с ускорением эпигенетического возраста. Это добавляет к растущему количеству доказательств того, что жизнь в городских районах с более высоким уровнем социальной депривации и наличие симптомов депрессии связаны с преждевременным биологическим старением.