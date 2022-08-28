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Делегация послов ЕС прибыла в Газу
28.08.2022 17:22 Ольга Белозерова

Делегация послов ЕС прибыла в Газу

Минздрав Газы, который находится под контролем ХАМАСа, соообщил, что в Газу прибыла делегация послов ЕС, чтобы оценить ситуацию со здоровьем в Газе.

Как сообщается, делегацию принял директор медицинского комплекса "Аш-Шифа" доктор Мухаммад Абу Салмия.

Делегация посетила отделения больницы и встретилась с несколькими ранеными в результате недавней эскалации. 

Абу Салмия пожаловался дипломатам на кризис и нехватку лекарств, расходных материалов и лабораторных принадлежностей. Также он обвинил "оккупационные силы" в "бесчеловечных ограничениях" на передвижение больных и раненых, направленных на лечение за границу. Он призвал гуманитарные и международные организации принять серьезные меры.

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