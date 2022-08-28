



Делегация послов ЕС прибыла в Газу

Минздрав Газы, который находится под контролем ХАМАСа, соообщил, что в Газу прибыла делегация послов ЕС, чтобы оценить ситуацию со здоровьем в Газе.



Как сообщается, делегацию принял директор медицинского комплекса "Аш-Шифа" доктор Мухаммад Абу Салмия.



Делегация посетила отделения больницы и встретилась с несколькими ранеными в результате недавней эскалации.



Абу Салмия пожаловался дипломатам на кризис и нехватку лекарств, расходных материалов и лабораторных принадлежностей. Также он обвинил "оккупационные силы" в "бесчеловечных ограничениях" на передвижение больных и раненых, направленных на лечение за границу. Он призвал гуманитарные и международные организации принять серьезные меры.