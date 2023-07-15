



Дальтонизм можно лечить с помощью генной терапии, - израильское исследование

Израильские ученые провели новаторский эксперимент на группе добровольцев с редким заболеванием, известным как ахроматопсия. Это форма дальтонизма, которой страдает примерно 1 из 30 000 человек, пишет ScienceAlert.



Участники исследования родились с мутацией в определенном гене, отсутствие которого влияло на функциональность их колбочковых клеток в глазах, которые позволяют людям воспринимать цвет. Исследователи решили вставить функциональные копии гена в эти клетки, чтобы помочь им вновь эффективно воспринимать цвет.



В качестве средства доставки нового гена в колбочковые клетки сетчатки одного глаза каждого из участников эксперимента использовался новый эксперементальный метод. После лечения все добровольцы отметили улучшение зрения: они смогли различать красный цвет на темном фоне, что ранее было для них невозможным.



Пациенты не могли с легкостью описать свое восприятие красного цвета, часто используя такие фразы, как "он светится по-другому" или "выглядит на другой плоскости, чем фон". Хотя это может показаться незначительным для тех, кто видит весь спектр цветов, это огромный шаг вперед для тех, кто живет в полутонах.



То, как мы воспринимаем цвета, зависит от активности трех типов колбочковых клеток в наших глазах. Эти клетки реагируют на различные участки светового спектра, снабжая наш мозг информацией, необходимой для создания яркого спектра цветов, с которым мы сталкиваемся каждый день. У людей с ахроматопсией этот процесс не происходит из-за чрезмерной активности другого типа клеток — палочковых, которые отвечают за восприятие интенсивности света и обычно наиболее активны в ночное время.



Исследователи предположили, что палочковые клетки могут мешать сигналам, поступающим от обработанных колбочковых клеток, и тем самым препятствовать восприятию всего спектра цветов. Однако способность видеть красный цвет может быть обусловлена тем, что палочковые клетки менее чувствительны к более длинным волнам красного света, в результате чего колбочковые клетки могут беспрепятственно посылать свои сигналы.



Эти результаты сохранялись и через год после лечения. Важно отметить, что распознавание цветов отличается от их различения, и эта способность в данном исследовании еще не была установлена. Тем не менее, способность различать цвета на сером фоне — это огромный шаг для пациентов, которые никогда раньше не сталкивались с цветом.



Хотя данное исследование и не является полноценным лекарством от дальтонизма, оно представляет собой прорыв на пути к тому, чтобы предоставить полноценное цветовое зрение тем, кто страдает дальтонизмом.





