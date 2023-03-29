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COVID в Израиле: всего 389 новых случаев
29.03.2023 12:05 Алина Груднева

COVID в Израиле: всего 389 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 813 209 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 29 марта.

Уточняется, что было выявлено 389 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 332 пациента.

На сегодняшний день, 72 пациента - в тяжелом состоянии, из них 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 390 человек.

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