



COVID в Израиле: всего 389 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 813 209 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 29 марта.



Уточняется, что было выявлено 389 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 332 пациента.



На сегодняшний день, 72 пациента - в тяжелом состоянии, из них 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 390 человек.