



COVID в Израиле: вновь более тысячи новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 638 037 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 6 сентября.



Уточняется, что было выявлено 1034 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 221 пациент.



На сегодняшний день, 114 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 620 человек.