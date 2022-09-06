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COVID в Израиле: вновь более тысячи новых случаев
06.09.2022 12:03 Алина Груднева

COVID в Израиле: вновь более тысячи новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 638 037 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 6 сентября.

Уточняется, что было выявлено 1034 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 221 пациент.

На сегодняшний день, 114 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 620 человек.

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