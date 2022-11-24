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COVID в Израиле: свыше 10,5 тысяч активных носителей
24.11.2022 16:20 Алина Груднева

COVID в Израиле: свыше 10,5 тысяч активных носителей

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 711 864 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 24 ноября.

Уточняется, что было выявлено 1466 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 690 пациентов.

На сегодняшний день, 129 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 823 человека.

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