



COVID в Израиле на спаде: всего 432 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 663 515 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 3 октября.



Уточняется, что было выявлено 432 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 736 пациентов.



На сегодняшний день, 69 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 698 человек.