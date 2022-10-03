Новости » Здоровье
COVID в Израиле на спаде: всего 432 новых случая
03.10.2022 09:23 Алина Груднева

COVID в Израиле на спаде: всего 432 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 663 515 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 3 октября.

Уточняется, что было выявлено 432 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 736 пациентов.

На сегодняшний день, 69 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 698 человек.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы