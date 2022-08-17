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COVID в Израиле на спаде: 18 793 активных носителей
17.08.2022 14:05 Алина Груднева

COVID в Израиле на спаде: 18 793 активных носителей

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 618 864 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 17 августа.

Уточняется, что было выявлено 1484 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 18 793 пациента.

На сегодняшний день, 214 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 75 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 506 человек.

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