



COVID в Израиле: менее 20 тысяч активных носителей

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 617 342 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 16 августа.



Уточняется, что было выявлено 1818 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 19 158 пациентов.



На сегодняшний день, 214 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 503 человека.