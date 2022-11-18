



COVID в Израиле: число умерших возросло до 11 810

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 703 321 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 18 ноября.



Уточняется, что было выявлено 1378 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 394 пациента.



На сегодняшний день, 97 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 810 человек.