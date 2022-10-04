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COVID в Израиле: число умерших возросло до 11 706
04.10.2022 12:19 Алина Груднева

COVID в Израиле: число умерших возросло до 11 706

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 665 791 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 4 октября.

Уточняется, что было выявлено 1185 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 349 пациентов.

На сегодняшний день, 84 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 706 человек.

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