



COVID в Израиле: число умерших возросло до 11 706

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 665 791 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 4 октября.



Уточняется, что было выявлено 1185 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 349 пациентов.



На сегодняшний день, 84 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 706 человек.