



COVID в Израиле: 990 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 693 671 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 10 ноября.



Уточняется, что было выявлено 990 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 8 242 пациента.



На сегодняшний день, 95 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 788 человек.