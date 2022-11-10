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COVID в Израиле: 990 новых случаев
10.11.2022 14:12 Алина Груднева

COVID в Израиле: 990 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 693 671 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 10 ноября.

Уточняется, что было выявлено 990 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 8 242 пациента.

На сегодняшний день, 95 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 788 человек.

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