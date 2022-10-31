



COVID в Израиле: 952 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 683 988 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 31 октября.



Уточняется, что было выявлено 952 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 270 пациентов.



На сегодняшний день, 94 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 763 человека.