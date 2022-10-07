



COVID в Израиле: 842 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 667 287 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 7 октября.



Уточняется, что было выявлено 842 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 525 пациентов.



На сегодняшний день, 75 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 710 человек.