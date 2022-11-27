



COVID в Израиле: 753 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 715 559 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 ноября.



Уточняется, что было выявлено 753 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 10 017 пациентов.



На сегодняшний день, 137 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 828 человек.