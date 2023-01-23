



COVID в Израиле: 742 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 781 372 человека.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения днем, 23 января.



Уточняется, что было выявлено 742 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 390 пациентов.



На сегодняшний день, 111 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 149 человек.