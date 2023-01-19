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COVID в Израиле: 683 новых случая
19.01.2023 14:13 Алина Груднева

COVID в Израиле: 683 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 779 149 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 19 января.

Уточняется, что было выявлено 683 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 529 пациентов.

На сегодняшний день, 119 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 141 человек.

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