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COVID в Израиле: 644 новых случая
27.01.2023 10:55 Алина Груднева

COVID в Израиле: 644 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 784 046 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 27 января.

Уточняется, что было выявлено 644 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 356 пациентов.

На сегодняшний день, 104 пациента - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 170 человек.

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