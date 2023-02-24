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COVID в Израиле: 560 новых случаев
24.02.2023 14:14 Алина Груднева

COVID в Израиле: 560 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 797 035 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 24 февраля.

Уточняется, что было выявлено 560 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 096 пациентов.

На сегодняшний день, 73 пациента - в тяжелом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 268 человек.

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