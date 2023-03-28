



COVID в Израиле: 471 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 812 877 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 28 марта.



Уточняется, что был выявлен 471 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 344 пациента.



На сегодняшний день, 80 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 390 человек.