



COVID в Израиле: 360 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 790 069 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 9 февраля.



Уточняется, что было выявлено 360 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 4 987 пациентов.



На сегодняшний день, 86 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 224 человек.