



COVID в Израиле: 1745 новых случаев, 77 подключены к ИВЛ

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 611 789 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 12 августа.



Уточняется, что было выявлено 1745 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 23 636 пациентов.



На сегодняшний день, 252 пациента - в тяжелом состоянии, из них 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 483 человека.