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COVID в Израиле: 160 тяжелобольных
09.12.2022 12:16 Алина Груднева

COVID в Израиле: 160 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 735 575 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 9 декабря.

Уточняется, что было выявлено 1621 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 13 021 пациент.

На сегодняшний день, 160 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 906 человек.

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