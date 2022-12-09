



COVID в Израиле: 160 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 735 575 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 9 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1621 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 13 021 пациент.



На сегодняшний день, 160 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 906 человек.